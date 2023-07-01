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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يغلق مرتفعا لكن يسجل رابع خسارة فصلية على التوالي

صدى البلد

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع ، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية ‏على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ‏إلى تراجع الطلب على الوقود.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس آب والتي تنتهي اليوم ‏‏56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولار عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية ‏في نهاية يونيو ، انتهى العقد منخفضاً 6%.‏


وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 ‏دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض ‏‏6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.‏


وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ‏في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك ‏الصيني.‏


وبالنسبة لتعاملات اليوم، عزز تقرير وزارة التجارة الأميركية الذي أظهر ارتفاع ‏التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام.‏


وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع ‏الماضي.‏


وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون ‏برميل إضافي يوميا في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد ‏من الإمدادات حتى 2024.‏


وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصادياً ومحللاً أن أسعار النفط ستجد صعوبة في ‏اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.‏

الاستهلاك التضخم السنوي التضخم العقود الآجلة العقود الآجلة لخام برنت النشاط الاقتصادي الوسيط الأميركي

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