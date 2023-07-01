اشتعال النيران في حافلة بالهند يودي بحياة 25 مواطنا

أعلنت الشرطة ومسئولون بالهند، عن اشتعال النيران وتحطم حافلة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وقالت الشرطة المحلية لشريك تلفزيون رويترز ANI: 'الحافلة كانت في طريقها من ناجبور إلى بونه عندما واجهت في حوالي الساعة 1:35 صباحًا حادثًا على طريق سمروديهي مهمراج السريع، وبعد ذلك اشتعلت النيران في خزان الحافلة".

وأغلبية الضحايا توفوا بأسباب نجمت عن حرق.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس، في تغريدة على “تويتر”، إن 25 شخصا قتلوا وأصيب ثمانية.

ونشر رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تغريدات منفصلة للتعبير عن حزنهما، وأنهم سيدفعون تعوضات لدعم لأسرة كل ضحية، بما يصل إلى 700 ألف روبية هندية (8500 دولار).