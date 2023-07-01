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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

لويس كاسترو
لويس كاسترو

أكد تقرير صحفي موافقة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تولي تدريب فريق  النصر السعودي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن لويس كاسترو  أعطى موافقته لإدارة نادي النصر لتدريب الفريق.

وأضافت أن كاسترو سيوقع عقدا مع النصر لمدة عامين، على أن يتقاضى 6 ملايين يورو مع جهازه الفني الكامل في العام الواحد.

ولفتت إلى أنه في  حال إتمام الاتفاق، سيقود لويس كاسترو تدريبات النصر، الاثنين المقبل، قبل معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي تحتضنه البرتغال.

وكان نادي بوتافوجو البرازيلي أعلن أمس، الجمعة، نهاية علاقته بالمدرب البرتغالي رسميا.

يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

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