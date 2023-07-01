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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار العمل في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بشمال سيناء

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بسيناء

أعلن  الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة  شمال سيناء، استمرار العمل في  المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة  بشمال سيناء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة  الدكتور  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وقال الدكتور طارق ان  المبادرة تسعي  إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية ، التى  تهدف إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية.

 

الوعي المجتمعي:

كما تهدف المبادرة إلى الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها وذلك عن طريق رفع الوعي المجتمعي  وتقديم 
خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، و فحص وعلاج الأمراض المزمنة، و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية وأضاف انه يتم  .

كما تهدف إلى تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة، و التوعية بخدمات المبادرات المختلفة السالف ذكرها، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة فى مركز حضرى وسط المدينة.

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