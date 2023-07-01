استمرار العمل في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بشمال سيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة شمال سيناء، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بشمال سيناء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وقال الدكتور طارق ان المبادرة تسعي إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية ، التى تهدف إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية.

الوعي المجتمعي:

كما تهدف المبادرة إلى الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها وذلك عن طريق رفع الوعي المجتمعي وتقديم

خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، و فحص وعلاج الأمراض المزمنة، و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية وأضاف انه يتم .

كما تهدف إلى تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة، و التوعية بخدمات المبادرات المختلفة السالف ذكرها، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة فى مركز حضرى وسط المدينة.