هل يجوز توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد.. اعرف الموقف الشرعي

يبدأ وقت ذبح الأضحية شرعا بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويجوز توزيع الأضحية بعد الذبح وأيضا يجوز تأخير توزيع الأضحية وتوزيعها بعد انتهاء العيد.

آخر موعد توزيع لحم الأضحية

لا حرج في تأخير توزيع الأضحية، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظرا للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: «فاستبقوا الخيرات» (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة.

وقت توزيع الأضحية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن موعد ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «بعض الجمعيات تذبح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل أشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، ولا جمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.

واستشهد المفتي السابق بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة-أي الضيوف-»، وعليه فلا شيء في توزيع لحوم الأضحية بعد العيد بأيام، منوها إلى أن موعد الذبح بعد صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس لمدة خمس درجات أي بعد حوالي ساعة من الشروق.

هل يجوز توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق ؟

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعا من نقل لحوم الأضاحي إلى مصر بعد ذبحها خارجها في أيام النحر والتشريق ولو أدى ذلك لتأخير توزيعها بعد أيام التشريق، لا سيما إذا تحقق بذلك مصلحة الفقراء بزيادة عدد الأضاحي والمستفيدين منها.



حكم توزيع لحم الأضحية بعد انتهاء أيام العيد

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الذبح يوم عرفةوبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال هو لحم قدمه لأهله أي هذا ليس هو الأضحية التي أمر الشرع بها.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل هناك فرق بين الذبح يوم عرفة وبين الذبح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.