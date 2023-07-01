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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 5 سنوات.. ليلى غفران تطرح أحدث أغانيها «أنا كده عاجبني»

ليلى غفران
ليلى غفران

طرحت المطربة ليلى غفران أحدث أغنيها أنا كده عجبني وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات خالد صالح وألحان أحمد محي ومن توزيع سادو وصولو جيتار لمصطفى اصلان وصولو ساكس وأكورديون لمحمود شاهي أما الطبلة لعازف الإيقاع ماجد الصواف والإخراج الفني لعلى الساير.
 

ليلى غفران تعود بعد غياب 5  سنوات 

وتعود ليلى غفران للساحة الغنائية بأغنية أنا كدة عجباني بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الغنائية حيث أن أخر أغنية تم طرحها بصوتها عام 2018 وكانت بعنوان جابني الغرام من كلمات وألحان خالد سلام ومن توزيع زهير الحصادي.
 


 

تغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، قد قضت برفض الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، وتأييد تغريمها 20 الف جنيه وإلزامها بتأدية 10 آلاف للمحامي حسن أبو العينين تعويضًا مدنيًا كما ألزمتها المحكمة بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية  لقيامها في 2020 بسبه وقذفه، واتهامه سرقة خاتم من الماس والتشهير به عَبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي وقت سابق حكمت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنانة ليلى غفران بـ 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

المطربة ليلى غفران ليلى غفران ليلى غفران تعود بعد غياب 5 سنوات

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