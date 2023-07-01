أجهزة قطاع المياه الجوفية ترفع درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك"

صرح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن أجهزة قطاع المياه الجوفية رفعت درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك" من خلال تكثيف المرور والمتابعة لرصد أي مخالفات بشأن السحب من المياه الجوفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه أي مخالفات في مهدها.



وأوضح سيادته أن قطاع المياه الجوفية يقوم بمتابعة إلتزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية على مدار العام من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة القطاع بمختلف المحافظات ، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.



وأضاف الدكتور سويلم أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل الى حوالى كيلومتر، إضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.



وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، واعتماد النهج العملي فى الإدارة .. فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.



كما تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

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