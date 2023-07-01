عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجهزة قطاع المياه الجوفية ترفع درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك"

صدى البلد

صرح  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن أجهزة قطاع المياه الجوفية رفعت درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك" من خلال تكثيف المرور والمتابعة لرصد أي مخالفات بشأن السحب من المياه الجوفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه أي مخالفات في مهدها.


وأوضح سيادته أن قطاع المياه الجوفية يقوم بمتابعة إلتزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية على مدار العام من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة القطاع بمختلف المحافظات ، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.


وأضاف الدكتور سويلم أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل الى حوالى كيلومتر، إضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.


وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، واعتماد النهج العملي فى الإدارة .. فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.


كما تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

IMG-20230701-WA0222
IMG-20230701-WA0222
IMG-20230701-WA0221
IMG-20230701-WA0221
IMG-20230701-WA0220
IMG-20230701-WA0220
IMG-20230701-WA0223
IMG-20230701-WA0223
IMG-20230701-WA0224
IMG-20230701-WA0224
IMG-20230701-WA0225
IMG-20230701-WA0225
IMG-20230701-WA0226
IMG-20230701-WA0226
IMG-20230701-WA0227
IMG-20230701-WA0227

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من « ميتيلاند »الدنماركي تجاه إمام عاشور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

الدولار يصعد بقوة .. الأخضر يتجه لتسجيل مكاسب ربعية قوية عالمياً

بالمساحات ونظام السداد.. تعرف على طرح شقق الإسكان في 4 مدن جديدة

فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

أمم إفريقيا.. القرعة تحسم صدارة المجموعة بين المنتخب الأولمبي والنيجر في هذه الحالة

كيفية المداومة على الطاعة بعد الحج.. لجنة الفتوى توضح

أجهزة قطاع المياه الجوفية ترفع درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية| طبيب يفجر مفاجاة

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ