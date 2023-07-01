بوفون يتلقى عرضا من الدوري السعودي

أكد تقرير صحفي، تلقي الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق بارما، عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة “ بي إن سبورتس”، أن جانلويجي بوفون تلقي عرضا من الدوري االسعودي لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن بوفون سيقرر مستقبله خلال الأيام المقبلة.

ولم تكشف الشبكة القطرية عن اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع جانلويجي بوفون، أو أي تفاصيل حول العرض السعودي.

ميركاتو تاريخي للدوري السعودي:

وضم الدوري السعودي العديد من الصفقات العالمية الصيف الحالي، إذ تعاقد أهلي جدة مع إدوارد ميندي من تشيلسي، والهلال مع روبن نيفيز من وولفرهامبتون وخاليدو كوليبالي من تشيلسي، واتحاد جدة مع كريم بنزيما ونجولو كانتي (انتقال حر).