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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الطب البيطري بالغربية: نحر188 رأس ماشية أضاحي داخل المجازر

لحوم أضاحي الغربية
لحوم أضاحي الغربية

أكد الدكتور حاتم  أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم نحر 188رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، تضمنت 83  أضحية لمواطنين بالمجان، و105  ذبيحة لجزارين برسوم، وذلك خلال 24 ساعة من ثالث أيام عيد الأضحى.

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وأضاف " أنور"، أن ذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان النحر  الأمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغة 18 مجزر، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الوارده للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية.

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الصحة العامة للمواطنين الصحة العامة للمواطن الطب البيطري بالغربية المجازر الكشف الطب البيطري الدكتور حاتم أنور الحفاظ على البيئة أيام عيد الأضحى

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