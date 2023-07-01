نهب وتخريب.. 45 ألف جندي ومدرعات بشوارع فرنسا لهذا السبب

عرضت فضائية "العربية " تقريرا عن تعرض عدة مدن فرنسية لموجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب والنهب والتخريب.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات اشتعلت بعد مقتل المراهق نائل على يد الشرطة الفرنسية .

وتابع التقرير أن 45 ألف جندي فرنسي مستنفر في شوارع فرنسا ، كما تنتشر المدرعات في الشوارع لتأمين تشييع جثمان المراهق نائل الفرنسي من أصول جزائرية.

وتابع التقرير أن مدنا فرنسية طالبت وناشدة بإرسال المزيد من التعزيزات الأمنية من أجل التعامل مع موجة الاحتجاجات.

وأكمل التقرير أن قصر الإليزية أكد أنه لا توجد ضرورة لفرض حالة الطوارئ، وأوقفت السلطات شرطي المرور قاتل نائل بتهمة القتل العمد .