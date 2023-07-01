فرنسا: احتجاز 106 أشخاص بينهم 27 قاصرا على خلفية أعمال الشغب

قال الإدعاء العام الفرنسي، اليوم، إنه تم احتجاز 106 أشخاص بينهم 27 قاصرا بعد أعمال الشغب يومي الجمعة والسبت. وأعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، إصابة 7 ضباط شرطة بالرصاص خلال أعمال الشغب في ليون أمس.

وتوقفت حركة المواصلات في ستراسبورج بفرنسا، وأغلقت متاجر في باريس واجهتها بستائر حديدية خشية النهب والشغب. وفي هذا الصدد، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع أعداد المعتقلين لديها ووصل إلى 1311 شخصا بعد ليلة رابعة التي شهدتها فرنسا من أعمال العنف وتخريب.

وتفرض السلطات الفرنسية استعدادات أمنية مكثفة في نانتير بفرنسا قبيل ساعات من تشييع المراهق الذي قتل على يد الشرطة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم السبت، إلغاء زيارته وتأجيلها لوقت أخر إلى ألمانيا بسبب الاحتاجاجات وأعمال الشغب والعنف في فرنسا.