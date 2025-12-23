قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهالي يساعدون رجال الإنقاذ .. أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة
الجيش الإيراني: جاهزون بقدراتنا البحرية والبرية والصاروخية لمواجهة أي سيناريو
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أفضل أجهزة الكمبيوتر الصغيرة .. يُنصح بانتظارها في 2026

لمياء الياسين

تتطور أجهزة الكمبيوتر الصغيرة بسرعة. لم تعد هذه الفئة مقتصرة على الأنظمة المدمجة والمخصصة للمكاتب، بل تشمل التصاميم القادمة التي تستهدف الألعاب، وأعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة المعيارية.

خلال هذا العام، استعرضت العديد من الشركات أجهزة الكمبيوتر الصغيرة من الجيل التالي من خلال عروض مبكرة وقمم تقنية وعروض تعريفية للعلامات التجارية، كاشفةً عن تصميمات جريئة وشرائح معالجة قوية وأساليب تبريد غير تقليدية. تركز بعض التصاميم على الصغر الشديد، بينما تسعى تصاميم أخرى إلى تقريب الأداء الخام من أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية كاملة الحجم.

استنادًا إلى المواصفات المؤكدة  تعد هذه هي أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الأكثر وعدًا التي يمكنك انتظارها في عام 2026.

 أجهزة كمبيوتر سنابدراجون إكس 2 إيليت ميني

كشفت شركة كوالكوم عن تصميمين تجريبيين لجهاز كمبيوتر صغير مزود بمعالج سنابدراغون X2 خلال قمة سنابدراغون. الأول نموذج دائري يشبه القرص الطائر، ويضم شريحة سنابدراجون X2 إيليت إكستريم الجديدة، مع 12 نواة رئيسية بتردد يصل إلى 5.0 جيجاهرتز وست نوى للأداء بتردد 3.6 جيجاهرتز. يدعم هذا التكوين ذو الـ 18 نواة نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 228 جيجابايت/ثانية.

هذا الحاسوب الشخصي ذو الشكل الصحني مصنوع من المعدن، ومطلي باللون الأحمر سنابدراغون، ويحتوي على منفذ USB-C، ومنفذ سماعة رأس، ومدخل طاقة أسطواني. كما أنه يعمل بدون مروحة بفضل تقنية التبريد AirJet من شركة Frore Systems، والتي تستخدم أغشية كهرضغطية بدلاً من المراوح.

النموذج الثاني عبارة عن وحدة مربعة الشكل تُركّب مباشرةً في قاعدة الشاشة. تستخدم نفس الشريحة وتتضمن منفذي USB-C ومقبس 3.5 ملم. يتيح هذا التصميم المتكامل للمستخدمين استبدال وحدة المعالجة مع الاحتفاظ بالشاشة.

أكدت شركة كوالكوم أن ثلاثة مصنّعين تايوانيين على الأقل يعملون على أنظمة تعتمد على معالج سنابدراجون X2. قد لا تُطرح هذه التصاميم المرجعية في الأسواق، لكنها تُظهر كيف يمكن أن تبدو أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بمعالجات ARM في المستقبل القريب.

أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التصاميم القادمة الذكاء الاصطناعي شرائح معالجة قوية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

