أفضل أجهزة الكمبيوتر الصغيرة .. يُنصح بانتظارها في 2026

تتطور أجهزة الكمبيوتر الصغيرة بسرعة. لم تعد هذه الفئة مقتصرة على الأنظمة المدمجة والمخصصة للمكاتب، بل تشمل التصاميم القادمة التي تستهدف الألعاب، وأعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة المعيارية.

خلال هذا العام، استعرضت العديد من الشركات أجهزة الكمبيوتر الصغيرة من الجيل التالي من خلال عروض مبكرة وقمم تقنية وعروض تعريفية للعلامات التجارية، كاشفةً عن تصميمات جريئة وشرائح معالجة قوية وأساليب تبريد غير تقليدية. تركز بعض التصاميم على الصغر الشديد، بينما تسعى تصاميم أخرى إلى تقريب الأداء الخام من أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية كاملة الحجم.

استنادًا إلى المواصفات المؤكدة تعد هذه هي أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الأكثر وعدًا التي يمكنك انتظارها في عام 2026.

أجهزة كمبيوتر سنابدراجون إكس 2 إيليت ميني

كشفت شركة كوالكوم عن تصميمين تجريبيين لجهاز كمبيوتر صغير مزود بمعالج سنابدراغون X2 خلال قمة سنابدراغون. الأول نموذج دائري يشبه القرص الطائر، ويضم شريحة سنابدراجون X2 إيليت إكستريم الجديدة، مع 12 نواة رئيسية بتردد يصل إلى 5.0 جيجاهرتز وست نوى للأداء بتردد 3.6 جيجاهرتز. يدعم هذا التكوين ذو الـ 18 نواة نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 228 جيجابايت/ثانية.

هذا الحاسوب الشخصي ذو الشكل الصحني مصنوع من المعدن، ومطلي باللون الأحمر سنابدراغون، ويحتوي على منفذ USB-C، ومنفذ سماعة رأس، ومدخل طاقة أسطواني. كما أنه يعمل بدون مروحة بفضل تقنية التبريد AirJet من شركة Frore Systems، والتي تستخدم أغشية كهرضغطية بدلاً من المراوح.

جهاز كمبيوتر صغير Snapdragon X2 Elite



النموذج الثاني عبارة عن وحدة مربعة الشكل تُركّب مباشرةً في قاعدة الشاشة. تستخدم نفس الشريحة وتتضمن منفذي USB-C ومقبس 3.5 ملم. يتيح هذا التصميم المتكامل للمستخدمين استبدال وحدة المعالجة مع الاحتفاظ بالشاشة.

أكدت شركة كوالكوم أن ثلاثة مصنّعين تايوانيين على الأقل يعملون على أنظمة تعتمد على معالج سنابدراجون X2. قد لا تُطرح هذه التصاميم المرجعية في الأسواق، لكنها تُظهر كيف يمكن أن تبدو أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بمعالجات ARM في المستقبل القريب.