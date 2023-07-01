النصر يحسم موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الزمالك

حسم نادي النصر السعودي موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، من المشاركة أمام الزمالك في المباراة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، في البطولة العربية.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، السعودية، أن نادي النصر منح اللاعبين الأجانب الدوليين في صفوفه إجازة حتى 10 يوليو الجاري بعد مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في “أسبوعً فيفا” الأخير، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيفواري جسيلان كونان، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إذ مُنحوا حرية الاختيار بالانتظام في المعسكر في 3 يوليو، أو أخذ إجازة حتى 10 من الشهر ذاته.

وأضافت أن معسكر النصر في البرتغال سيكون على مدى 17 يومًا قبل المشاركة في دورة أوساكا اليابانية، التي تنطلق 21 يوليو، ويلاقي فيها الفريق باريس سان جيرمان الفرنسي 25 من الشهر نفسه، وإنتر ميلان الإيطالي في 27 يوليو، ويستهل الأصفر منافسات الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي وضعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والشباب السعودي.