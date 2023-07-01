وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بعدم تكرار خطأ ميركل .. تفاصيل

كشف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن معارضة المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، لمسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، تعد أحد الأسباب التي أدت إلى النزاع الحالي في بلاده.

وقال كوليبا في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لا تكرروا الخطأ الذي ارتكبته المستشارة ميركل في بوخارست عام 2008، عندما عارضت بشدة أي تحرك نحو عضوية أوكرانيا في "الناتو".

وأشار إلى أن قرار ميركل "أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم لروسيا"، موضحًا أن "النزاع في أوكرانيا ما كان ليحدث لو كانت البلاد في ذلك الوقت عضوا في الناتو".

وفي وقت سابق، اعتبر البروفيسور جون بريسون، رئيس قسم المشاريع والجغرافيا الاقتصادية في كلية إدارة الأعمال في برمنجهام، أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو لم تمنع ميركل كييف من الانضمام إلى الناتو في عام 2008 خلال قمة بوخارست، وأيد قرارها الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.

في ذلك الوقت، تم الترحيب بتطلع أوكرانيا وجورجيا لأن تكونا جزءًا من التحالف العسكري الغربي، وتم الاتفاق على أن تصبح الدولتان في النهاية أعضاء في الناتو - لكن قيل إن الشروط السياسية اللازمة للانضمام لم تتحقق بعد.

وأضاف بريسون: “من المهم أن نتذكر أننا لم نكن لنواجه الصراع الأوكراني لو لم تمنع أنجيلا ميركل طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو قبل 15 عامًا.. لذلك كان من الممكن أن تكون أوكرانيا جزءًا من الناتو، وبعد ذلك لم يكن لتحدث هذه الحرب أو هذا الصراع الأوسع”.

وأقر البروفيسور بريسون بأن روسيا ربما قررت غزو أوكرانيا على أي حال حتى لو كانت عضوًا في الناتو، إلا أنه يعتقد أن الانضمام إلى الحلف سيكون كافيًا لردع الحرب في أوروبا، مضيفًا: "لا أعتقد أن موسكو كانت ستغزو كييف".