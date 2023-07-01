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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

الجزار
الجزار

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق البيان الإعلامي رقم ٢  بشأن الصورة المتداولة لـ جزار الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2)  بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود  معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وأشار  بيان الهيئة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الشرطة  بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه  بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشآت ووسائل المواصلات العامة.

التجاوزات والسلوكيات السلبية

وناشدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق المواطنين بالاستمرار في  الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات وذلك  بهدف مشاركة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.

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جزار أحد أعمدة مونوريل مونوريل اللحوم وزارة النقل

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