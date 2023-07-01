عمرها ما كانت صاحبتي .. لطيفة تكشف حقيقة الخلاف مع إليسا |فيديو

كشفت الفنانة لطيفة، عن حقيقة الخلاف في حفلة "تريو نايت" مع إليسا، خلال السنوات الماضية، قائلة إنه تم التجهيز لحفلة "تريو نايت" بشكل طبيعي جدا، وكان كل شيء مجهز بشكل مميز، وقامت بعمل بروفة مع الفنانة أصالة بشكل طبيعي، وحينما جاء يوم الحفل، ظهرت على المسرح وقامت بغناء ما تم الاتفاق عليه في البروفات مع المنظمين.



وأضافت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أقسم بالله العظيم أنا غنيت الأغنية، ومشوفتش رد فعل إليسا أو عملت إيه إلا لما روحت ورجعت الفندق تماما، ولقيتها زعلت مني، وحصل خلاف، ولقيت الناس بتقول أن لطيفة خدت الجزء بتاع إليسا".

وتابعت لطيفة، أنه لا يوجد أي عداوة بينها وبين الفنانة إليسا، قائلة "عمرها ما كانت صاحبتي، بس مفيش أي عداوة بيننا، بسلم عليها وبحبها، وبحب أغانيها، ولكن اللي حصل منها في الحفلة مش لاقية أي تفسير".

وواصلت أنها ليس لديها أي عداوة مع الفنانة إليسا أو مع أي أحد، وتفاجأت من رد فعلها في الحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق، "الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي ومن ثم تدخل هي، لكن هي دخلت بدري شوية".

وأتمت تصريحاتها موجهة رسالة لـ إليسا قائلة: "أنا بحب أغاني كتير ليها، وربنا يوفقها في اللي جاي، ومتزعليش".