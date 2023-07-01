رئيس الوزراء يغادر السعودية عقب أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

غادر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المدينة المنورة اليوم السبت، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أدى خلالها مناسك الحج، وزار المسجد النبوي.

أمير منطقة المدينة المنورة في وداع الدكتور مصطفى مدبولي

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه كان في وداع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار، يوم الجمعة 30 يونيو، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، وشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه (سيدنا أبو بكر الصديق، وسينا عمر بن الخطاب) رضوان الله عنهما.



