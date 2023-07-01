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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث في مثل هذا اليوم.. أبرز 10 أحداث عالمية في أول يوليو

صدى البلد

أحداث عالمية كثيرة تصادف حدوثها فى مثل هذا اليوم، الموافق 1 يوليو.  

في هذا التقرير، يرصد صدي البلد بعضا من تلك الأحداث التاريخية المؤثرة على واقعنا.

1867: تأسيس واستقلال كندا إثر القانون الدستوري لسنة 1867 والذي يسمى قانون أمريكا الشمالية البريطانية.

1916: بدأت معركة السوم خلال الحرب العالمية الأولى، وكانت واحدة من أكبر المعارك وأكثرها دموية في الحرب، حيث أسفرت عن خسائر فادحة في كلا الجانبين. واستمرت المعركة حتى 18 نوفمبر 1916.

1960: أصبحت غانا أول مستعمرة أفريقية تحصل على الاستقلال من الحكم الاستعماري، مما يمثل لحظة مهمة في إنهاء الاستعمار في إفريقيا.

1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

1990: ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميًا، وذلك بعد أن وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية.

1997: تم نقل السيادة على هونج كونج من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية. ويمثل هذا الحدث نهاية الحكم البريطاني في هونج كونج وإنشاء منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

2002: تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية لها اختصاص محاكمة الأفراد على الجرائم الأكثر خطورة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

2004: أجرت جمهورية رواندا أول انتخابات رئاسية لها منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. 

2013: أصبحت كرواتيا الدولة العضو رقم 28 في الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت إلى الكيان السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

2017: تم تنفيذ ضريبة السلع والخدمات في الهند، لتوحيد الضرائب غير المباشرة في البلاد وإنشاء سوق واحدة في جميع أنحاء البلاد.

هذه مجرد أمثلة قليلة للأحداث البارزة واحتفالات الذكرى السنوية التي وقعت في الأول من يوليو. وقد تكون هناك أحداث أخرى خاصة ببلدان معينة أو فترات تاريخية تهمك أيضًا.

اليوم أبرز أحداث عالمية غانا بريطانيا المانيا

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