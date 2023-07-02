فاطمة عيد تكشف أسرارا عن حياتها في واحد من الناس اليوم

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة سفيرة من سفراء الأغنية الشعبية النجمة فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب.

وتكشف الفنانة فاطمة عيد أسرار خاصة عن حياتها الفنية والمهنية والخاصة وتكشف عن رأيها في أهم ٥ مطربين في الأغنية الشعبية في مصر وعلاقة الحب والزواج ومسيرة حياة بينها وبين زوجها ، وتغني باقة من أجمل اغانيها.

وفي نفس الحلقة يستضيف دعمرو : اول فنان فوتوغرافي كفيف في العالم

" نزية "ويتحدث عن هذه المهنة الفنية وكيف أحبها وتعلق بها وكيف احترفها واصبح متفردًا في هذا المجال وكيفية اعتماده علي السمع

انتظرونا مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة غدا الاحد في العاشرة مساء