بعد انسحابها.. الإعلان عن بديلة لوسي في مسرحية الحفيد

كشف الفنان عابد عناني عن الفنانة التي ستحل بدلا من لوسي في الموسم الجديد من مسرحية الحفيد.



وقال عابد عناني: "الفنانة سماء إبراهيم ستكون بديلة لت لوسي بعد اعتذارها عن العمل ونعود قريبا لتقديم المسرحية على خشبة المسرح القومي.



وأكدت لوسي، أنه لم يتم استبعادها من مسرحية الحفيد، موضحة أنه بعد 44 ليلة عرض العام الماضي، توقفت لعدم قبولها بالإهانة أو الخروج عن النص.



وأضافت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها انسحبت لأنها تقدم فن، ولا تقدم أي شيء آخر.

ولفتت لوسي إلى أنها تقدمت بـ شكوى لـ وزيرة الثقافة، والوزيرة تدخلت، موضحة أنها انسحبت بعد تعرضها لمشكلة نفسية.

وأشارت إلى أن هناك ألفاظ كانت تقال فى المسرح غير مقبولة، وأنها متوقفة منذ عام عن التصوير.

وتابعت: "الفنان إيهاب فهمي ترك العمل.. وأنا طلقت الأفراد الذين كانوا يشاركون في هذا العمل".

