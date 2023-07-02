فرنسا .. توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في البلاد اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 322 شخصا هذه الليلة على خلفية أعمال الشغب في البلاد، وذلك بعد تصاعد موجة العنف إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأضرمت النيران في السيارات والمباني ونهبت المتاجر، في الوقت الذي استعدت فيه العائلة والأصدقاء، السبت لدفن نائل البالغ من العمر 17 عاما والذي أدى مقتله على أيدي الشرطة إلى اندلاع الاضطرابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 45 ألف شرطي في محاولة فاشلة حتى الآن لإنهاء أيام من العنف الذي اندلع بعد وفاة الفتى يوم الثلاثاء.

ورغم مناشدة ماكرون للآباء إبقاء أطفالهم في المنزل، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها ونهبت العديد من المتاجر.