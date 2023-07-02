عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا .. توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في البلاد اليوم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 322 شخصا هذه الليلة على خلفية أعمال الشغب في البلاد، وذلك بعد تصاعد موجة العنف إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأضرمت النيران في السيارات والمباني ونهبت المتاجر، في الوقت الذي استعدت فيه العائلة والأصدقاء، السبت لدفن نائل البالغ من العمر 17 عاما والذي أدى مقتله على أيدي الشرطة إلى اندلاع الاضطرابات.

فرنسا.. تواجد أمني مكثف في الشانزليزيه قلب باريس

فرنسا.. القبض على 135 شخصا في باريس ومرسيليا بعد تصاعد موجة العنف

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 45 ألف شرطي في محاولة فاشلة حتى الآن لإنهاء أيام من العنف الذي اندلع بعد وفاة الفتى يوم الثلاثاء.

ورغم مناشدة ماكرون للآباء إبقاء أطفالهم في المنزل، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها ونهبت العديد من المتاجر.

فرنسا الطفل نائل نائل مظاهرات فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

موضوعات متعلقة

فرنسا.. تواجد أمني مكثف في الشانزليزيه قلب باريس

فرنسا.. القبض على 135 شخصا في باريس ومرسيليا بعد تصاعد موجة العنف

ترشيحاتنا

مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا .. مصر الأولمبي ضد غينيا والمغرب أمام مالي

ساهمت في البحوث.. الصحة العالمية: مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا

سعر عيار 18 اليوم 2-7-2023

إلزام الجاني برد العقار المغتصب.. عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية في القانون

دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون

فرنسا .. توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في البلاد اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ