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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. القبض على 135 شخصا في باريس ومرسيليا بعد تصاعد موجة العنف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة الفرنسية، في باين عاجل لها منذ قليل، إلقاء القبض على 80 شخصًا في باريس و55 في مرسيليًا، بعد تصاعد موجة العنف إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأضرمت النيران في السيارات والمباني ونهبت المتاجر، في الوقت الذي استعدت فيه العائلة والأصدقاء، السبت لدفن نائل البالغ من العمر 17 عاما والذي أدى مقتله على أيدي الشرطة إلى اندلاع الاضطرابات.

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وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 45 ألف شرطي في محاولة فاشلة حتى الآن لإنهاء أيام من العنف الذي اندلع بعد وفاة الفتى يوم الثلاثاء.

ورغم مناشدة ماكرون للآباء إبقاء أطفالهم في المنزل، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها ونهبت العديد من المتاجر.

وبدأت مراسم دفن نائل، الذي قتل في ضاحية نانتير بباريس، السبت بمشاهدة العائلة والأصدقاء للنعش المفتوح.

وفي وقت لاحق، من المقرر إحضار النعش إلى مسجد لأداء صلاة الجنازة، ثم إلى مقبرة نانتير لدفن الجثمان.

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