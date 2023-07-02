شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

يسعى نادي الزمالك لضم الاعب المغربي أشرف بن شرقي، وذلك أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على عدد من البطولات المختلفة التي ينافس بها الفريق.

اشرف بن شرقي

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك؟

يعد نادي الزمالك هو الفريق الوحيد بالدوري المصري الذي تفاوض بشكل رسمي للحصول على خدمات أشرف بن شرقي، ورحبت إدارة فريق الجزيرة الإماراتي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

شروط نادي الجزيرة الاماراتي لرحيل بن شرقي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن أن الجزيرة الإماراتي لن يدفع أي جزء من راتب أشرف بن شرقي حال رحيله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"خاص الجزيرة الإماراتي لن يدفع أي جزء من راتب أشرف بن شرقي حال رحيله من يريد ضمه عليه أن يدفع قيمة راتبه كاملا".

رسميًا بن شرقي يعود للزمالك

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر: "نهائياً بن شرقي لاعب الزمالك السابق يعود إلى الدوري المصري بألوان بيراميدز".

الزمالك يرفض شروط نادي الجزيرة الإماراتي

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن نادي الجزيرة الإماراتي اشترط الحصول على مبلغ مالي مقابل الإعارة، والذي لن يقل عن مليون دولار، بالإضافة لراتب الاعب المغربي أشرف بن شرقي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إذ يرغب الفريق الأبيض في دفع راتب اللاعب فقط، ليصبح قريبًا من البقاء مع نادي الجزيرة في الدوري الإماراتي خلال الموسم المقبل.

اشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي ينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي

وكان أشرف بن شرقي قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، في الموسم الماضي، وخاض 33 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، كثاني الهدافين خلف المهاجم الدولي علي مبخوت، صاحب الـ30 هدفًا.