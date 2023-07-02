تقدم الشيف خديجة عثمان طريقة عمل كبدة الخروف “ الضاني ”، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل كبدة الخروف:

المكونات لعمل كبدة الخروف

- 500 جرام كبدة خروف

- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 3 فصوص ثوم، مفرومة

- 1/4 كوب زيت زيتون

- 1/4 كوب ماء

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الخطوات لعمل كبدة الخروف

1. قومي بتنظيف الكبدة جيداً، وازالة الأغشية الدهنية والأوردة الزرقاء.

2. قطعي الكبدة إلى قطع صغيرة، وضعيها في وعاء مع ماء دافئ، واتركيها لمدة 15-20 دقيقة لإزالة الروائح القوية.

3. في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبل البصل.

4. أضيفي الكبدة إلى المقلاة، وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

5. أضيفي الكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود، وقلبيها جيداً لتغطية الكبدة بالتوابل.

6. أضيفي الماء إلى المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكبدة ويتشرب اللون والنكهة.

7. قدمي كبدة الخروف اللذيذة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

ملاحظة: يمكن إضافة بعض الخضروات مثل البطاطا والفلفل الألوان والجزر إلى الوصفة، لإضافة المزيد من النكهة والقيمة الغذائية.