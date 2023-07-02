عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبدة الخروف "الضاني"

طريقة عمل كبدة الخروف
طريقة عمل كبدة الخروف

 تقدم الشيف خديجة عثمان طريقة عمل كبدة الخروف “ الضاني ”، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل كبدة الخروف:

يعزز صحة العينين.. تأثير تناول الشمام على الجسم

التأثير على الجهاز التناسلي.. ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

المكونات لعمل كبدة الخروف

- 500 جرام كبدة خروف
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- 3 فصوص ثوم، مفرومة
- 1/4 كوب زيت زيتون
- 1/4 كوب ماء
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الخطوات لعمل كبدة الخروف

1. قومي بتنظيف الكبدة جيداً، وازالة الأغشية الدهنية والأوردة الزرقاء.

2. قطعي الكبدة إلى قطع صغيرة، وضعيها في وعاء مع ماء دافئ، واتركيها لمدة 15-20 دقيقة لإزالة الروائح القوية.

3. في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبل البصل.

4. أضيفي الكبدة إلى المقلاة، وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

5. أضيفي الكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود، وقلبيها جيداً لتغطية الكبدة بالتوابل.

6. أضيفي الماء إلى المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكبدة ويتشرب اللون والنكهة.

7. قدمي كبدة الخروف اللذيذة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

ملاحظة: يمكن إضافة بعض الخضروات مثل البطاطا والفلفل الألوان والجزر إلى الوصفة، لإضافة المزيد من النكهة والقيمة الغذائية.

البصل والثوم الجهاز التناسلي الملح والفلفل الخطوات لعمل كبدة الخروف المكونات لعمل كبدة الخروف ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

موضوعات متعلقة

أفضل من المحلات.. اعرفي إزاي تبقي محترفة فى عمل عجينة البيتزا وصلصتها

أسرار عمل كبيبة الدجاج هشة وسهلة الهضم

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

ما الوزن والعمر المثالي لـ أضحية العيد؟ متخصص يجيب

ترشيحاتنا

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ