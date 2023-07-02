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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطلقة بـ 15 يورو.. الألعاب النارية سلاح المحتجين لمواجهة الشرطة الفرنسية|شاهد

أعمال الشغب في فرنسا
أعمال الشغب في فرنسا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن أعمال الشغب في فرنسا من قبل بعض المحجتين في وجه الشرطة الفرنسية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقرير، فإن المحتجون ابتكره سلاح الألعاب النارية لاستخدامه في مواجهة الشرطة الفرنسية، وذلك بعد تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين، إثر مقتل مراهق في باريس خلال الأيام الماضية.

وأضاف التقرير، أن الاستخدام الكثيف للألعاب النارية أظهر شوارع فرنسا وكأنها ساحة حرب، لدرجة أنها باتت تشكل هاجس للسلطات الأمنية، ومع نشر السلطات لـ 45 ألف شرطي لمواجهة الاضطرابات في البلاد، يرى المتظاهرون أن إطلاق الألعاب النارية نحو الشرطة يساعدهم في الهروب من الاعتقال.

وواصل، أن الألعاب النارية التي تسمى بالشموع الرومانية نسبة لمكان تصنيعها، تلقى رواجا كبيرا خاصة وسط مشجعي كرة القدم، ألا أن استخدامها في فرنسا ممنوع إلا بتصريح.

وبحسب التقارير الفرنسية أفادت بأن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالا واسعا ومتزايد على شراء الألعاب النارية واستخدامها كسلاح في الاحتجاجات، فيما يبدأ سعر الطلقة الواحدة منها 15 يورو ، وتتم أغلب عمليات بيعها عبر الإنترنت.

الالعاب النارية سلاح الشرطة الفرنسية المحتجين العربية أعمال الشغب

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