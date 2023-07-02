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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير المخابرات الأمريكية يتحدث عن بوتين و بريجوزين.. وموعد أول مفاوضات

مدير السي آي إيه
مدير السي آي إيه

قال رئيس وكالة المخابرات المركزية ( سي آي إيه ) إن تحدي مرتزقة فاجنر للنظام الروسي بمثابة تذكير صارخ بـ "التأثير المدمر" للحرب على قيادة فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

قال ويليام بيرنز، الذي ألقى المحاضرة السنوية في مؤسسة ديتشلي في المملكة المتحدة  "إن السخط من الحرب سيستمر في تقويض القيادة الروسية".

وجاءت تعليقاته بعد التمرد الفاشل لرئيس فاجنر يفجيني بريجوزين .

ذكر: "يخلق هذا السخط فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بالنسبة لنا في وكالة المخابرات المركزية" ، مشيرًا إلى دور الوكالة في تجنيد عملاء بشريين في توفير المعلومات الاستخباراتية للوكالة.

في أوكرانيا، قال مسؤول إن سكان كييف استيقظوا على صفارات الإنذار بعد أن شنت روسيا هجومًا بطائرة مسيرة ليلاً ، في أول هجوم على العاصمة في 12 يومًا.

وقال سرهي بوبكو ، الكولونيل الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف  "هجوم آخر للعدو على كييف".

ذكر المسؤول إن نظام الدفاع الجوي الأوكراني صد هجمات الطائرات المسيرة ، مضيفًا أنه لا توجد معلومات عن خسائر أو أضرار محتملة.

في غضون ذلك، حذر فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا "مستعدة تقنيًا" لإحداث انفجار محلي في محطة زابوريجيا النووية وأن هناك "تهديدًا خطيرًا".

سافر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز مؤخرًا إلى أوكرانيا والتقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية ، وفقًا لمسؤول أمريكي.

قال المسؤول لشبكة CNN: "سافر  بيرنز مؤخرًا إلى أوكرانيا ، كما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير منذ أكثر من عام. كما هو الحال مع الرحلات الأخرى ، التقى المدير بنظرائه في المخابرات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي ، وأعادوا تأكيد التزام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي".

وأشار المسؤول إلى أن بيرنز سافر إلى كييف قبل تمرد رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين ، والذي لم يكن موضوع نقاش.

وقال مسؤول آخر لشبكة CNN إن بيرنز تحدث أيضًا إلى نظيره الروسي ، سيرجي ناريشكين ، بعد التمرد وأكد أن الولايات المتحدة لا علاقة لها به. 
تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة عن المكالمة.

نشرت صحيفة واشنطن بوست أول مرة عن آخر رحلة قام بها بيرنز إلى أوكرانيا.

ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن وكالة المخابرات المركزية أطلقت جهدًا جديدًا لتجنيد جواسيس روس يتضمن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الروس الساخطين من الحرب في أوكرانيا والحياة في روسيا بمشاركة أسرارهم.

تحدث بيرنز أيضًا عن تمرد مجموعة فاجنر الأخير ، قائلاً إن تصرفات بريجوزين وخطابه قبل محاولة مجموعته المسير إلى موسكو توضح كيف قوضت الحرب سلطة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

ومن اللافت للنظر أن بريجوزين سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين في أوكرانيا ، وسلوك القيادة العسكرية الروسية للحرب. 

وذكرت الصحيفة أيضًا أن بيرنز التقى في وقت سابق في يونيو بمسؤولين أوكرانيين كشفوا عن استراتيجية لاستعادة الأراضي من روسيا وبدء مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو بحلول نهاية العام ، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الزيارة. 

استخباراتي استخباراتية الدفاع الجوي الطائرات المسيرة القيادة الروسية المخابرات المركزية المعلومات الاستخباراتية المملكة المتحدة إندبندنت البريطانية

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