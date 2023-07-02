منجي بدر: ثورة 30 يونيو أعادت بناء المواطن المصري.. فيديو

أكد الدكتور منجي بدر المفكر الإقتصادي، أن ثورة 30 يونيو هي علامة فارقة في تاريخ مصر، وفي تاريخ المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأيضا لها تأثير دولي.

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن ثورة 30 يونيو هي بمثابة اعادة بناء المواطن المصري، وإعادة البنية التحتية المصرية، مؤكدا أنه بعد الثورة تم تنفيذ برنامج “حياة كريمة”، وبرنامج “ تكافل وكرامة”

وتابع المفكر الإقتصادي، أن تكلفة برنامج حياة كريمة اقتربت من 1 تريليون جنيه مصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة غير وجه الحياة في قرى الريف المصري.

الإستفادة من التجربة المصرية

وأشار منجي بدر إلى أن الأمم المتحدة أشادت ببرنامج “حياة كريمة”، وأوصت بالإستفادة من التجربة المصرية".