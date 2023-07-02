محمود تريزيجه يخطف الأنظار من داخل الجيم.. صور

شارك اللاعب محمود تريزيجيه متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجيه في الصور من داخل الجيم أثناء أداء تمارينة الصباحية.

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل بعد حديثه عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مهيب عبد الهادي: "النادي الأهلي يضغط على ترزيجيه، من أجل الحصول الى خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة".

وأضاف:"الأهلي يسعى لضم تريزيجيه، لكي يشارك معه في كأس العالم للأندية، خاصة بعدما رحب نادي أستون فيلا، بإعارته لصعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، لابتعاده عن مستواه الفني، منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، فضلا عن تعاقد النادي مع البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني".

وأوضح :"تريزيجيه، رغبته الأولى في حال رحيله عن أستون فيلا، انتقاله إلى أي نادٍ أوروبي، ولكن الأهلي يضغط عليه للعودة للفريق على سبيل الإعارة، خاصة أنه أحد أبناء القلعة الحمراء".



وكان الأهلي تعاقد من قبل مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة عندما كان لاعبا في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي ، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية تكرار التجربة مع تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.

ويعد تريزيجيه واحدا من أهم نجوم منتخب مصر في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها وتواجده بشكل مستمر في تشكيل منتخب مصر على مدار السنوات الماضية.