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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استدعاء السفير السويدي.. تحرك جديد من إيران ردا على حرق القرآن

حرق القرآن
حرق القرآن

 

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن إيران سوف تمتنع عن إرسال سفير جديد إلى السويد احتجاجا على حرق القرآن أمام مسجد في ستوكهولم.

وقال أمير عبداللهيان يوم الأحد: "على الرغم من أن الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد قد انتهت، إلا أن عملية إرسالها قد تم إيقافها بسبب إصدار الحكومة السويدية لتصريح بتدنيس القرآن المقدس".

ولم يحدد المدة التي تمتنع فيها إيران عن إرسال سفير لها إلى السويد.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويد يوم الخميس لإدانة ما اعتبرته إهانة لأكثر المقدسات الإسلامية .

قام رجل بتمزيق نسخة من القرآن قبل حرقها خارج مسجد ستوكهولم المركزي يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من هيد الأضخى.

واتهمت الشرطة السويدية الرجل الذي أحرق الكتاب المقدس بالتحريض على جماعة عرقية أو وطنية. في مقابلة مع الصحيفة، عرف نفسه بأنه لاجئ عراقي.

وفي حين رفضت الشرطة السويدية العديد من الطلبات الأخيرة للمظاهرات المعادية للقرآن، إلا أن المحاكم ألغت تلك القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.

وفي تعليقها على احتجاجات الأربعاء، قالت الشرطة السويدية إنه على الرغم من أن "عواقب وخيمة في السياسة الخارجية"، فإن المخاطر الأمنية والعواقب المرتبطة بحرق القرآن لذا كان ينبغي رفض الطلب.

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