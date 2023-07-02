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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفيلم الأسطوري the godfather.. من أين جاءت فكرته للمؤلف ماريو بوزو

صدى البلد

يصادف في مثل ذلك اليوم وفاة الكاتب الأمريكي ماريو بوزو، صاحب رواية العراب وهي الرواية العظيمة التي تحولت إلى فيلم سينمائي يعتبر من أهم الافلام في تاريخ السينما بعنوان “ the godfather”.
 

عن الرواية:

صدرت رواية "العراب" أول ما صدرت باللغة الإنكليزية في أميركا عام 1971، ولم يكن مؤلفها "ماريو بوزو" الإيطالي المولد الأميركي الجنسية من الكتاب المعروفين، كما لم يسبق له أن نشر كتاباً أو رواية أو قصة من قبل، لهذا أثار كتابه "العراب" الاهتمام الكبير بعد نشرها ونجاحها إذ لم تكد تظهر في الأسواق حتى لاقت إقبالاً منقطع النظير لم يسجله كتاب من قبل في هذا العصر، فقد طبع منه أول الأمر خمسة ملايين نسخة نفدت كلها في أشهر معدودة ثم توالت الطبعات بعد ذلك بأكثر لغات العالم، واشترت احدى شركات السينما العالمية حق تحويل "العراب" إلى فيلم لاقى هو الآخر إقبالاً هائلاً ولكنه لم يكن في مستوى الرواية على الإطلاق من حيث دقة التصوير لأحداثها وأشخاصها بعد ذورها في كتاب اشتهر كثيراً بعد صدوره ونشر في عشرات اللغات ومنها اللغة العربية..

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رواية "العراب تصور بشكل ساحر ومثير المجتمع الأميركي على حقيقته، وتدين هذا المجتمع على كل المستويات، وتؤكد تحلله وفساده وسقوطه سقوطاً مريعاً.. وليس غريباً أبداً بعد هذا كله أن تلاقي رواية "العراب" وما تزال كل هذا الرواج والانتشار والإقبال، فالمؤلف "ماريو بوزو" استطاع في كثير من الذكاء والقدرة الفائقة على رسم صورة المجتمع الأميركي، أن يضفي مسحة من الوقار والاحترام على "الدون كورليون" رغم كل أعماله وتصرفاته، حتى أنه سماه "العراب"

إن رواية "العراب" استأثرت باهتمام ملايين الناس في العالم، وحصل مؤلفها على مورد كبير من المال يقدر بملايين الدولارات فضلاً عما حصلت عليه دور النشر الأميركية وغيرها والتي قامت بنشر روايته بأكثر لغات العالم كما قلنا، ومن موارد كبيرة لا تقدر، وذلك كله نتيجة طبيعية لنجاح هذه الرواية وبلوغها مستوى لم تبلغه رواية عالمية على غرارها ونظيرها ومثالها، فقد لاقت لدى ملايين القراء من مختلف أنحاء العالم صدى استحسان كبير، حتى أن كثيرين طالعوا رواية "العراب" عدة مرات وبعدة لغات ليجدوا فيها كل مرة لذة جديدة ومتعة كبيرة لا حدود لها.

لاقت هذه الرواية إقبالاً منقطع النظير لدى نشرها وقد بلغ عدد النسخ الموزعة خمسة ملايين نسخة نفذت خلال أقل من شهر من توزيع الكتاب ثم توالت الطبعات والترجمات إلى أكثر لغات العالم وهذه الرواية تصوير حي للمجتمع الأميريكي بطبقاته المختلفة تؤكد إنحلاله وسقوطه وفساده..

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