اتحاد كتاب مصر ينعى الشاعر محمود قرني

نعى الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، الشاعر محمود قرني، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الكبير والصديق الغالي محمود قرني.. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحباءه وأصدقاءه الصبر والسلوان.. نحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله.. خالص العزاء باسمي وباسم مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر".

وكتبت صفحة محمود قرني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الشاعر الكبير محمود قرني في ذمة الله".



ولد محمود قرني عام 1961 في مدينة الفيوم، وأقام في القاهرة، بعدما حصل على درجة الليسانس في القانون، من جامعة القاهرة 1985.

أسس قرني مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا، كما أسس جماعة شعراء "غضب" المعنية بقصيدة النثر ، كما شارك في تأسيس العديد من الفعاليات الثقافية.

ويعد الشاعر محمود قرني، يعد أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية. حاصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، عمل بالمحاماة لفترة وجيزة، وشارك في العديد من مهرجانات الشعر العربية والدولية، مثل: مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، ومهرجان جرش، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.

و حصل الشاعر محمود قرني على عضوية عدد من المؤسسات، منها: عضوية اتحاد الكتاب، عضوية أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، عضوية مجلس أمناء كرمة بن هانئ- إلا أنه استقال منه، كما حصل أيضًا على عضوية بيت الشعر التابع لوزارة الثقافة.