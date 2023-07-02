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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح تحقيق عاجل.. آخر تطورات حادث إطلاق نار في ولاية ماريلاند الأمريكية

إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا

أعلنت شرطة بالتيمور الأمريكية، أن التحقيقات مستمرة في حادثة إطلاق النار الجماعي بالمنطقة، ولم يتم تحديد هوية المنفذ بعد.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار في حفل بحي بروكلين، وهو أكبر أحياء مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد الساعة 12:30 صباحًا بقليل فجر اليوم الأحد عندما تم استدعاء الضباط لإطلاق النار في حي بروكلين في بالتيمور، حيث تجمع حشد من أكثر من 100 شخص.

وذكرت التقارير الأولية، أنه لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون.

ولم ترد أنباء عن حالة الجرحى الذين تم نقل العديد منهم إلى مستشفيات المنطقة.

وقالت الشرطة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، "كانت شرطة بريتيش بتروليوم في موقع حادث إطلاق نار جماعي في المبنى رقم 800 لمحكمة جريتنا في منطقتنا الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت فوكس نيوز بأنه تم إطلاق 20 إلى 30 طلقة.

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