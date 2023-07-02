تاريخ وفيزياء ثانوية عامة| شاومينج يواصل التسريب.. ضبط 6 غشاشين.. وهدية للمراقبين بسبب العيد

أدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية ، وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الأدبية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم خلال امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 عددا من الأخبار الهامة التي لفتت انتباه جميع متابعي اخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.

شاومينج يُحرض الطلاب على تصوير امتحان الفيزياء 2023 والتاريخ 2023 .. والطلاب يستجيبون

مع بدء اول دقيقة من توزيع امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام التاسعة من صباح اليوم ، حرص شاومينج على مناشدة جميع الطلاب الغشاشين الموجودين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على تصوير امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 سريعا وارساله ، لبدء عملية نشر الإجابات .

وبالفعل تفاعل طلاب الثانوية العامة 2023 “الغشاشين” الموجودين في اللجان ، وأرسلوا صور أسئلة امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 بعد دقائق من توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور نجح شاومينج في نشر إجابات امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 على جروباته عبر تطبيق تليجرام ، وذلك قبل مرور الساعة الأولى من زمن الامتحان الذي كان مقررا له 3 ساعات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمتابعة امتحان الفيزياء 2023 والتاريخ 2023

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ وذلك أثناء تأدية امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الأدبية.

كما تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية.

و اطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، على مستوى أداء الطلاب فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

يوم مكافأة لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد ، منح مراقبي وملاحظي لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية، ومع ذلك استمر المراقبين والملاحظين في أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم .

رضا الطلاب عن امتحان الفيزياء 2023

عبر عددا من طلاب الثانوية العامة 2023 ، عن رضاهم عن امتحان الفيزياء 2023 ، حيث أكد معظم الطلاب أن امتحان الفيزياء 2023 جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولكنه احتوى على بعض النقاط التى تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن فى مجمله سهل.

شكاوى من صعوبة امتحان التاريخ 2023

تباينت اليوم آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ 2023 ، حيث اشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة امتحان التاريخ 2023 ، مع عدم تناسب عدد الاسئلة مع الوقت المخصص للامتحان، فيما اعتبر طلاب آخرين أن امتحان التاريخ 2023 كانت اسئلته مناسبة لجميع الطلاب اليوم .

ماذا قال المعلمون عن امتحان التاريخ 2023 ؟

قال أحمد جابر معلم التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم جاء متوازنا " لا سهل ولا صعب" ، وكان يحتاج وقتا أطول للإجابة و "طالب فاهم يقدر يستنتج ".

وقال أحمد زينهم مدرس التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم كان "تقيل" على الطالب ويحتاج وقت للتفكير.

بينما قالت منى مجدي مدرسة التاريخ : امتحان التاريخ 2023 عاوز وقت بس حلو.



كما قال وقال أحمد طلب معلم التااريخ : احقاقا للحق وبكل أمانة ، امتحان التاريخ 2023 “كان كويس في المجمل .. وأسهل من السنتين اللي فاتوا” ، وأضاف قائلا : باختصار امتحان التاريخ 2023 في اسئلة من النوع السهل والسهل الممتنع وسيفصل بين الطلبة السنادي

ضبط 6 حالات غش إلكتروني

تمكن اليوم الأحد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، من رصد عدد (6) حالات غش إلكتروني، خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ .

حيث تم ضبط حالتان أثناء امتحان الفيزياء 2023 بمحافظتى (بورسعيد، وسوهاج)، و4 حالات فى امتحان التاريخ 2023 بمحافظات (القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط) .

وقد تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة.

وعلى الفور تم عمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، وتم الاعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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