طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابي

يعد الرقاق من أشهر الأكلات التى يتم تقديمها على السفرة المصرية خلال عيد الأضحى والعزومات المختلفة طوال العام

ونعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى .



مقادير الرقاق :

كيلو رقاق ناشف

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مبشورة

2 قرن فلفل اخضر

ملح

فلفل أسود

قرفة

زنجبيل

نصف كوب سمنه

طريقة عمل الرقاق :

* رشي الشوربة على كل طبقات الرقاق حتى الانتهاء ثم ضعى طبقة فى الصينية و فوقها القليل من السمنة مع توزيعها جيدا واستمرى حتى تنتهتى نصف الكمية.

* ضعي اللحمة المفرومة المعصجة فى المنتصف ثم ضعي باقى طبقات الرقاق بنفس الخطوات للجزء السفلي .

* قطعي صينية الرقاق ثم اسقيها بكوب شوربة طازجة واشعلى الفرن حتى تسخن ثم ضعي صينية الرقاق حتى تنضج ثم اخرجيها بسرعة واقلبيه فى صينية أخرى أو طبق تقديم ويغطى حتى يبرد.