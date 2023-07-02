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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ4 ملايين يورو.. تقارير: الأهلي يفتح خزائنه لضم صفقة من العيار الثقيل

شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال الصيف الحالي.


وذكرت صحيفة “فوتو سبور”، أن الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بالتعاقد مع تريزيجيه.


وأضافت أن تريزيجيه بات قريبا من مغادرة طرابزون بعد تعاقد ناديه مع الجناح الأيسر ميسلاف أورسيتش من ساوثهامبتون الإنجليزي.


وتابعت أن الأهلي أبلغ تريزيجيه برغبته في استعادة خدماته خلال لقاء جمع بعض مسؤولي القلعة الحمراء بنجم طرابزون.


ولفتت أن نادي طرابزون يتوقع أن يقدم الأهلي عرضا يقترب من  4 ملايين يورو لضم تريزيجيه خاصة بعد الأموال التي أنعشت خزينة القلعة الحمراء مؤخرا  من وراء المشاركة في البطولات وحصد الألقاب، بإلإضافة إلى بعض الاستثمارات.


ووأضحت أن طرابزون ينوي الاستفادة من أموال صفقة تريريجيه حال إتمامها بالتعاقد مع برونو بيتكوفيتش، لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

الأهلى النادي الأهلي تريزيجيه طرابزون ساوثهامبتون محمود حسن تريزيجيه

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