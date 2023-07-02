بـ4 ملايين يورو.. تقارير: الأهلي يفتح خزائنه لضم صفقة من العيار الثقيل

أكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال الصيف الحالي.



وذكرت صحيفة “فوتو سبور”، أن الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بالتعاقد مع تريزيجيه.



وأضافت أن تريزيجيه بات قريبا من مغادرة طرابزون بعد تعاقد ناديه مع الجناح الأيسر ميسلاف أورسيتش من ساوثهامبتون الإنجليزي.



وتابعت أن الأهلي أبلغ تريزيجيه برغبته في استعادة خدماته خلال لقاء جمع بعض مسؤولي القلعة الحمراء بنجم طرابزون.



ولفتت أن نادي طرابزون يتوقع أن يقدم الأهلي عرضا يقترب من 4 ملايين يورو لضم تريزيجيه خاصة بعد الأموال التي أنعشت خزينة القلعة الحمراء مؤخرا من وراء المشاركة في البطولات وحصد الألقاب، بإلإضافة إلى بعض الاستثمارات.



ووأضحت أن طرابزون ينوي الاستفادة من أموال صفقة تريريجيه حال إتمامها بالتعاقد مع برونو بيتكوفيتش، لاعب دينامو زغرب الكرواتي.