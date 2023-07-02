اصابة طالبين ومراقب بالإعياء والهبوط أثناء امتحان الفيزياء والتاريخ بالمنيا

أصيب طالب وطالبة ومراقب بالإعياء والهبوط أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية في لجان مركزي بني مزار ومغاغة بشمال المنيا.

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم ، إخطارا بإصابة طالب وطالبة ومراقب بالإعياء خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مركزي بني مزار ومغاغة.

وأُصيب الطالب محمد. ا. ر 18 عاماً، بحالة مرضية وهبوط في احدي لجان امتحانات الثانوية العامة لمدينة مغاغة، في حين تعرضت الطالبة ميرنا. ع. و 18 عاماً، للإعياء في إحدي لجان الامتحانات بمدينة بني مزار.

كما تعرض المراقب إسماعيل. ر.. ش 44 عاماً، لأزمة مرضية في احدي لجان الامتحانات بمغاغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم تحرير ثلاث محاضر بالوقائع الثلاثة.