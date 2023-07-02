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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من "التعاون الإسلامي" ضد حرق المصحف في السويد

صدى البلد

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة بعد واقعة حرق القرآن في السويد الأسبوع الماضي، ونقلت "رويترز" عن التلفزيون السعودي قوله إن المنظمة شدَّدت على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.

رد قاس من إيران على واقعة حرق المصحف في السويد

وكان رجل يدعى سلوان موميكا لاجئ عراقي مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي و الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

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