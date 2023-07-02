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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023، بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

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سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي، بلوم، المشرق، الاسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان".

أما الذهب تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر 2-7-2023 ، خاصة بعد انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك نتيجة لضعف الطلب على المعدن بعد نشاط خلال أيام العيد، وبالتزامن مع تراجع قوي في سعر الأوقية عالميا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 18,000 جنيه، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 960 جنيها، وتراجع 4400 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه.

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