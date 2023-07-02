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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الفرنسية : 719 حالة اعتقال في اليوم الخامس للاحتجاجات

صدى البلد

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية عن 719 حالة اعتقال - بما في ذلك 375 في باريس والضواحي الداخلية - مقابل 1311 في الليلة السابقة و 875 مساء الخميس.

كانت ليلة السبت إلى الأحد أقل إثارة من سابقاتها على جبهة العنف الحضري في فرنسا ، حيث تم اعتقال أكثر من 700 شخص ولوحظ وقوع أضرار، لا سيما في منطقة باريس.

وقال مصدر أمني في باريس، إن 45 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا وتم تسجيل 871 حريقًا.

وبعد تأجيل زيارة رسمية لألمانيا لمدة ثلاثة أيام كانت مقررة يوم الأحد ، سيجري إيمانويل ماكرون 'تحديثًا للوضع' في الإليزيه الساعة 7.30 مساءً بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية وحارس الأختام ، أبلغت رئاسة الجمهورية

وبعد خمسة أيام من وفاة شاب قُتل في نانتير (Hauts-de-Seine) بنيران الشرطة ، لا تزال هناك تقارير عن انتهاكات في العديد من الأماكن ، لا سيما في ستراسبورغ ونيس.

غرد في وقت مبكر من صباح الأحد وزير الداخلية ، جيرالد دارمانين ، 'هدوء الليل بفضل العمل الحازم للشرطة، وذلك بعد  نشر حوالي 45000 من رجال الدرك والشرطة في جميع أنحاء البلاد، كما في اليوم السابق، مع تعزيزات في مرسيليا وليونز و غرونوبل.

وحذر من أنه في الليلة المقبلة، 'سيكون هناك نفس النظام ، من حيث الأرقام ، في الاستراتيجية ، وسنكون رد فعل للغاية ، وسوف ننادي على نطاق واسع'. 'سوف نصمد طالما استغرق الأمر.'

مساء السبت في باريس ، أقيمت تجمعات من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء في كثير من الأحيان ومثبتين في هواتفهم المحمولة بالقرب من شارع الشانزليزيه ، تحت مراقبة جهاز أمني مهم.

إليزابيث بورن تذهب إلى هاو ليس روز
واندلعت حوادث في وسط مدينة مرسيليا (بوش دو رون) ، حيث وردت أنباء عن محاولات نهب واشتباكات بين الشباب والشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

أفاد أحدث تقرير صادر عن سلطات المدينة يوم الأحد أنه تم اعتقال 71 شخصًا وتم نقل سبعة من ضباط الشرطة ، أحدهم أصيب في رأسه إلى المستشفى.

في توركوينج (شمال) ، تدخلت الغارة و CRS عندما احترقت سيارة واحدة على الأقل على الرغم من حظر التجول ، الذي تم فرضه في العديد من البلديات.

الداخلية الفرنسية إيمانويل ماكرون جيرالد دارمانين رئاسة الجمهورية

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