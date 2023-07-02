ليفربول يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع ثاني صفقاته الصيفية، خلال الميركاتو الجاري، بالتعاقد مع دومينيك سوبوزلاي قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني.

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي: “أكمل نادي ليفربول توقيع دومينيك سزوبوسزلاي من لايبزيج، بعد الحصول على تصريح عمل”.

وتابع: “أصبح لاعب خط الوسط المجري ثاني إضافة جديدة للريدز في فترة الصيف بعد الموافقة على الشروط واستكمال الفحص الطبي بنجاح، على خطى أليكسيس ماك أليستر”.

وقال اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “إنه حقًا، جيد حقًا، لقد استمتعت بالأيام القليلة الماضية وأتطلع إلى معرفة الجميع بشكل أفضل”.

وأضاف: “الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا؛ لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء”.

واختتم: "ليفربول نادٍ تاريخي حقًا، لاعبون جيدون حقًا، مدرب جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا، الجماهير، الملعب، كل شيء على ما يرام".