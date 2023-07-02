ياسر فرج: ندمت على تقديم هذا الفيلم

كشف الفنان ياسر فرج، عن ندمه بسبب مشاركته في فيلم "عايشين اللحظة"، قائلا “متنفذش زي ما كنت فاهم، ساعات العمل بيكون كويس، لكن لما ندخل في مرحلة التنفيذ الأمور بتتغير، وده اللي حصل في الفيلم”.

ياسر فرج

وأكد الفنان ياسر فرج، خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام ببرنامج “المنسي” المذاع عبر قناة، أن النجم أحمد زاهر أفضل فنان قدم دور الشر مؤخرا، من بين الفنانين ماجد المصري، وطارق لطفي، قائلاً 'كل واحد منهم ليه دور شر فظيع، ولكن اكتر واحد نجح مؤخرا كان أحمد زاهر في البرنس مع محمد رمضان، وهو دفعتي من ايام المعهد، وطبعا طارق لطفي عشرة كبيرة، بس يمكن في الفترة الأخيرة في أدوار الشر أقول أحمد زاهر".

برنامج "المنسي" يذاع على قناة "هي" ومن تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

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