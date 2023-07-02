عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطة طموحة لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الصناعات الدوائية.. تفاصيل

تصنيع الأدوية
تصنيع الأدوية

تستهدف مصر زيادة استثماراتها في الصناعات الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي والصحي اتساقا مع التوجه العام ووثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة التعاون والشراكة وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وإمكانياته الإدارية والتمويلية والتكنولوجية الحديثة.

 

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام ضمن استراتيجيتها للتطوير خطة طموحة تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتطوير مصانع شركاتها التابعة لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

 

وتتعاون الشركة القابضة للأدوية والكيماويات مع القطاع الخاص للعمل في صناعة المواد الخام في قطاعيين استراتيجيين هما المضادات الحيوية والأمراض المزمنة، وهناك مساعي جارية للوصول إلى شريك أجنبي للتعاون في قطاع البدائل الحيوية سواء منتجات أو مواد خام وذلك بحسب ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي.

 

وكان  المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن مصر تستثمر بقوة في صناعة الدواء التي تعد ضمن أعرق الصناعات وكونها أحد أكبر مصنعي الدواء في المنطقة من خلال 170 مصنعا، وسوق تجاوز حجم مبيعاته 170 مليار جنيه في عام 2022 لما يقرب من 4 مليارات وحدة.

txt

ماجد جورج: رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة دعم وتحفيز صناعة الأدوية اليوم

txt

تقييم الأدوية للاستخدام البشري.. مصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بعضوية ICH

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات التطوير الخاصة بالقابضة للأدوية وشركاتها التابعة ..

 

تمويلات لزيادة صادرات شركات الأدوية

وقعت الشركة  القابضة للأدوية وشركاتها التابعة من ناحية، ومصرف أبوظبي الإسلامي - مصر من ناحية أخرى عقد تمويلي بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتعطى حزمة التمويلات جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP، الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

 

تشغيل خط إنتاج جديد لبنج الأسنان بـ الإسكندرية للأدوية

 

تعمل القابضة للأدوية وشركاتها التابعة علي الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية مثل بنج الأسنان، حيث شهد أوائل العام الجاري بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لبنج الأسنان بشركة الإسكندرية للأدوية.

 

وبلغت التكلفة الاستثمارية للخط الجديد 45 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين كاربولة شهريا، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11 مليون كاربولة شهريا وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى إتاحة كمية للتصدير.

 

و تدرس شركة الإسكندرية للأدوية  حاليًا إضافة ماكينة لأحدث أنواع الكاربول باستخدام السرنجات الجاهزة للحقن، وهي السرنجات المعبئة مسبقًا للحقن مرة واحدة دون الحاجة لمسدس حقن.

 

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية تعتبر قلعة صناعة بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من المستحضرات الأخرى خاصة الأدوية المسكنة للآلام مثل "باي الكوفان"، ومستحضر "بانادول" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية.

قطاع الاعمال العام القابضة للأدوية والكيماويات القطاع الخاص بنج الاسنان الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ