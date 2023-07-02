خطة طموحة لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الصناعات الدوائية.. تفاصيل

تستهدف مصر زيادة استثماراتها في الصناعات الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي والصحي اتساقا مع التوجه العام ووثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة التعاون والشراكة وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وإمكانياته الإدارية والتمويلية والتكنولوجية الحديثة.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام ضمن استراتيجيتها للتطوير خطة طموحة تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتطوير مصانع شركاتها التابعة لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وتتعاون الشركة القابضة للأدوية والكيماويات مع القطاع الخاص للعمل في صناعة المواد الخام في قطاعيين استراتيجيين هما المضادات الحيوية والأمراض المزمنة، وهناك مساعي جارية للوصول إلى شريك أجنبي للتعاون في قطاع البدائل الحيوية سواء منتجات أو مواد خام وذلك بحسب ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي.

وكان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن مصر تستثمر بقوة في صناعة الدواء التي تعد ضمن أعرق الصناعات وكونها أحد أكبر مصنعي الدواء في المنطقة من خلال 170 مصنعا، وسوق تجاوز حجم مبيعاته 170 مليار جنيه في عام 2022 لما يقرب من 4 مليارات وحدة.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات التطوير الخاصة بالقابضة للأدوية وشركاتها التابعة ..

تمويلات لزيادة صادرات شركات الأدوية

وقعت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة من ناحية، ومصرف أبوظبي الإسلامي - مصر من ناحية أخرى عقد تمويلي بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتعطى حزمة التمويلات جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP، الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

تشغيل خط إنتاج جديد لبنج الأسنان بـ الإسكندرية للأدوية

تعمل القابضة للأدوية وشركاتها التابعة علي الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية مثل بنج الأسنان، حيث شهد أوائل العام الجاري بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لبنج الأسنان بشركة الإسكندرية للأدوية.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للخط الجديد 45 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين كاربولة شهريا، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11 مليون كاربولة شهريا وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى إتاحة كمية للتصدير.

و تدرس شركة الإسكندرية للأدوية حاليًا إضافة ماكينة لأحدث أنواع الكاربول باستخدام السرنجات الجاهزة للحقن، وهي السرنجات المعبئة مسبقًا للحقن مرة واحدة دون الحاجة لمسدس حقن.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية تعتبر قلعة صناعة بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من المستحضرات الأخرى خاصة الأدوية المسكنة للآلام مثل "باي الكوفان"، ومستحضر "بانادول" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية.