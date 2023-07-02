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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات محدودة.. تشكيل الأهلي أمام فيوتشر في الدوري

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة فيوتشر التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز.

 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

 

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.

الأهلى كولر مارسيل كولر فيوتشر ملعب السلام الدوري

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