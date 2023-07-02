فتاوى تشغل الأذهان.. ترك طواف الوداع هل يبطل الحج؟.. ماء زمزم| معجزة ربانية تحدث في جسد من يشربها أخبر عنها النبي

شاب يبكي بسبب مغادرته مكة وإنهاء مناسك الحج

حكم توزيع لحم الأضحية على الفقراء بعد العيد



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهم: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"متفق عليه.

وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول باجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

ماء زمزم.. يعتبر بئر زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع في الحرم المكي، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.

ماذا قال النبي عن ماء زمزم ؟

ويعتبر ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض؛ ففي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.

كما ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري]، قال صلى الله عليه وسلم : "خيرُ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زمزمَ فيه طعامُ الطُّعمِ وشفاءُ السُّقمِ".

ما هو ماء زمزم ؟

ماء زمزم هو الماء الذي يخرجُ من نبع زمزم الذي حفرَهُ جبريل -عليه السلام- تحت قدمَيْ إسماعيل -عليه السلام- عندما كان رضيعًا في مكة والذي يبعد 21 مترًا عن الكعبة فقط، وكانت مكة في ذلك الوقت مكانًا قَفْرًا ليس فيه ماء ولا نبات ولا بشر.

حكم الاغتسال بماء زمزم

أجمع العلماء من أهل الفقه أنَّه يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم دون أيّة كراهية؛ لأنَّ زمزم ماءٌ طاهر بل هو أطهر ماء على وجه الأرض، وورد في الحديث عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: "دعا بسجلٍ من ماء زمزم فشربَ منه وتوضأ".

وفي ذلك يقول ابنُ قدامة: "ولا يكرهُ الوضوء والغسل بماء زمزم لأنَّه ماء طهور فأشبه سائر المياه"، فهو ماء طهور يجوز الوضوء به والاغتسال كذلك.

فوائد الاغتسال بماء زمزم

يعدُّ ماء زمزم أطهر وأفضل وأنقى ماء على وجه الأرض، وأثبتت كثير من الدراسات والتحاليل المخبريّة ذلك، وأخبر بذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ما يقارب أربعة عشر قرنًا من الزمن، فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خيرُ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زمزمَ فيه طعامُ الطُّعمِ وشفاءُ السُّقمِ".

وثبتَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه شربَ وتوضَّأ منه وسكبَ منه على رأسِه الشريف، عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: "دعا بسجلٍ من ماء زمزم فشربَ منه وتوضّأ"، وكان يحمل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من ماء زمزم في القرب ويصبُّ على المرضى ويسقيهم وذلك دليل على ما في ماء زمزم من فوائد عظيمة.

كما روت السيدة عائشة: "أنَّها كانت تحملُ من ماءِ زمزمَ ، وتخبرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كان يحملُه".

أهم فوائد الاغتسال بماء زمزم

ماء زمزم فيه طهور للجسم والبدن، إذ يزيل الأدران والأوساخ؛ لأنَّه أفضل وأنقى ماء على وجهِ الأرض، كما أنه يطهّر القلوب لأنَّه ماء مباركٌ كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ويشفي ماء زمزم من الأمراض إذا اغتسل به المسلم على نية الشفاء مع الصدق والإخلاص لله تعالى. في الاغتسال بماء زمزم أجر كبير؛ لأنَّه اقتداء بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، كما يقوّي الجسم ويبعث فيه النشاط إذا نَوى المسلم الاغتسال بماء زمزم لذلك الأمر، فقد روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ماء زمزم لما شُرب له".



أجهش أحد الحجاج خلال اللحظات الأخيرة لمغادرته مكة المكرمة بعدما انتهى من أداء مناسك الحج، بسبب فراقه لمكة وعودته إلى بلده .

وقال الحاج خلال فيديو نال انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي : هذا العام أدى مناسك الحج مع والدته وفي العام القادم سيأتي مع والده بمشيئة الله .

وحظي المقطع بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القلب يهفو دائما إلى مكة ويحزن عند فراقها وما شعر به الحاج ليس بمستغرب على من ذاق حلاوة أداء المناسك والطواف بالمسجد الحرام وسط منظومة كاملة لراحة ضيوف الرحمن.



حكم توزيع لحم الأضحية على الفقراء بعد العيد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق أى رابع يوم العيد.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز توزيع الأضحية فى أيام عيد الأضحى المبارك أو بعده وما حكم تخزينها؟»،أن مصلحة الناس فوق كل اعتبار خصوصا مصلحة الفقير فيبدأ وقت الأضحية من اول يوم العيد الى ما قبل غروب الشمس رابع يوم العيد فتوزيع الأضحية يكون مع وقت ذبحها.

وتابع "أنه لا مانع من تخزين الأضحية ولكن نريد أن نعطى الفقراء وتنشرح صدورهم بالأضحية".