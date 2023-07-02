سقوط أوديسا .. هجوم واسع على زيلينسكي بعد تهديده لـ روسيا

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي هدد فيها روسيا بمهاجمة شبه جزيرة القرم.

وكتب أحد المستخدمين: ”أنه يفعل كل شيء لجر حلف الناتو إلى اشتباك مباشر مع روسيا".

وأضاف آخر: "الولايات المتحدة سوف تتخلص من زيلينسكي عندما يتوقف عن أن يكون ذا قيمة بالنسبة لهم”.

وكتب آخر: “تفاوض بينما لا يزال هناك متسع من الوقت".

وأضاف آخر: "فقط لوِّح بالراية البيضاء بالفعل. أنت تخسر”.

وكتب مستخدم أن "زيلينسكي يتحدث عن شبه جزيرة القرم، لكنه سيخسر أوديسا".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن السفن الروسية تخشى الاقتراب من شبه جزية القرم وبحر أزوف وساحل البحر الأسود.