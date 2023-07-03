الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف ومنظمة التعاون الإسلامي تدعو لمنع حوادث التدنيس

عرضت فضلئية “يورونيوز” تقريرا عن إدانه الحكومة السويدية، حرق نسخة من القرآن الكريم، حيث أكّدت الحكومة السويدية الأحد إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملاً "معادياً للإسلام"، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية من جهة في بيان: "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد، يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.

من جهة أخرى دعت منظمة التعاون الاسلامي الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية، لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.



وعقدت المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا اجتماعا في مقرها في جدة، للرد على حادث الأربعاء عندما أقدم العراقي سلوان موميكا البالغ 37 عاما، والذي يعيش في السويد على إحراق صفحات من المصحف.