عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف ومنظمة التعاون الإسلامي تدعو لمنع حوادث التدنيس

صدى البلد

عرضت فضلئية “يورونيوز” تقريرا عن إدانه الحكومة السويدية، حرق نسخة من القرآن الكريم، حيث أكّدت الحكومة السويدية الأحد إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملاً "معادياً للإسلام"، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

 

وقالت وزارة الخارجية السويدية من جهة في بيان: "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد، يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.

 

من جهة أخرى دعت منظمة التعاون الاسلامي الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية، لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.


وعقدت المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا اجتماعا في مقرها في جدة، للرد على حادث الأربعاء عندما أقدم العراقي سلوان موميكا البالغ 37 عاما، والذي يعيش في السويد على إحراق صفحات من المصحف.

الحكومة السويدية القران الكريم السويد منظ مة التعاون الإسلامي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

من يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. احذره لـ5 أسباب

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى رسميا في مصر اليوم الإثنين

دعاء الفجر للنجاح والتوفيق في الدراسة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ