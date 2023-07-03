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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حديث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر.

وقال زاهر خلال برنامجه ملعب أون تايم المذاع علي فضائية اون تايم سبورت، إن كولر معجب بأداء بيرسي تاو ومنحه الكثير من الحرية خلال المباريات السابقة، وفي لقاء فيوتشركان يريده أن يسجل أهداف وكما شاهدنا خلال انطلاقاته في الملعب.

وأضاف زاهر أن، كولر لم يكن حديثه طيبا مع كهربا عقب مباراة فيوتشر، وعنفه بشكل كبير بسبب سوء اداءه خلال المباراتين السابقتين.

وتابع: كولر حذر كهربا بفقدان مكانه أساسيا، إذا استمر بنفس الأداء الذي وصفه بالسئ، وسوف يمنح مهاجما آخر فرصة المشاركة اساسيا بدلا منه.

 

الأهلى النادي الأهلي بيرسي تاو عبد المنعم كهربا

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