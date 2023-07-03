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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكوباية الشاي.. أحمد حاتم يخطف قلوب جمهوره

أحمد حاتم
أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم صوره جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة إنستجرام .

 

وظهر أحمد حاتم في الصوره امام المراة، بالكوباية الشاي وعلق علي الصوره "سلطان بروناي".

يذكر ان آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم المطاريد وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود منأمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد منالمشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.


ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمودالبزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

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