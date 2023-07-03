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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تستعرض انوثتها في إطلاله مبهجة.. شاهد

روان بن حسين
روان بن حسين

خطفت الفنانة الكويتيه روان بن حسين انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستانا مشجرا بالون صيفية طويلًا واوف شولدر مكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

احمر الشفاه إطلالة مبهجة اغنيتها الجديدة الفنانة الكويتية روان بن حسين اليوتيوب تستعرض انوثتها عمر إسماعيل فستان مشجر مليون مشاهدة

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