عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكي يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي| تفاصيل وصور

أمريكا.. رجل يعثر
أمريكا.. رجل يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي

عثر رجل من منطقة ستوربريدج بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية على حيوان زاحف خطير داخل قطعة بروكلي اشتراها من متجر شهير يتعامل معه. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الاثنين، قال نيفيل لينتون، 63 عاما إنه ترك قطعة البروكلي التي اشتراها في ثلاجته لمدة 3 أيام بعد رحلة التسوق الأسبوعية.

وأوضح العجوز الأمريكي أنه عندما أخرج قطعة البروكلي من الثلاجة لتحضير الوجبة وجدها بداخلها الثعبان مما أصابه بحالة من الرعب. 

حيوان داخل بروكلي 

وأضاف العجوز الأمريكي أنه بعد الواقعة المخيفة طلب من أقاربته مساعدته في التعامل مع الثعبان بحذر مبينا أنه لحسن حظه أنه لم يترك الخضار الذي طلبه في صالة منزله. 

وعن مصير الثعبان بعد ذلك، لفت العجوز الأمريكي إلى أنه تم نقل “ثعبان السلم” إلى أقرب حديقة، لافتا إلى أن هذا النوع من الثعابين يعود إلى جنوب غرب أفريقيا وأنه على الرغم من كونه غير ساما إلا أنه يمكن أن يصيب البشر بلدغات مؤذية.

من جانبه، اعتذر متجر الخضروات للعميل ووعده بالتحقيق في الأمر الذي لم يرد لهم من قبل مطلقا. 

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

 رجل يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي
العجوز نيفيل لينتون وابنه دونوفان على اليسار  
 رجل يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي

 

 

زاحف خطير بروكلى البروكلي الثعبان الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد

المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

تطورات أزمة فرنسا.. اعتقال 157 شخصًا في احتجاجات ليلة أمس

الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 4 شهداء و27 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ