أمريكي يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي| تفاصيل وصور

عثر رجل من منطقة ستوربريدج بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية على حيوان زاحف خطير داخل قطعة بروكلي اشتراها من متجر شهير يتعامل معه.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الاثنين، قال نيفيل لينتون، 63 عاما إنه ترك قطعة البروكلي التي اشتراها في ثلاجته لمدة 3 أيام بعد رحلة التسوق الأسبوعية.

وأوضح العجوز الأمريكي أنه عندما أخرج قطعة البروكلي من الثلاجة لتحضير الوجبة وجدها بداخلها الثعبان مما أصابه بحالة من الرعب.

حيوان داخل بروكلي

وأضاف العجوز الأمريكي أنه بعد الواقعة المخيفة طلب من أقاربته مساعدته في التعامل مع الثعبان بحذر مبينا أنه لحسن حظه أنه لم يترك الخضار الذي طلبه في صالة منزله.

وعن مصير الثعبان بعد ذلك، لفت العجوز الأمريكي إلى أنه تم نقل “ثعبان السلم” إلى أقرب حديقة، لافتا إلى أن هذا النوع من الثعابين يعود إلى جنوب غرب أفريقيا وأنه على الرغم من كونه غير ساما إلا أنه يمكن أن يصيب البشر بلدغات مؤذية.

من جانبه، اعتذر متجر الخضروات للعميل ووعده بالتحقيق في الأمر الذي لم يرد لهم من قبل مطلقا.

رجل يعثر على حيوان خطير في ثمرة بروكلي

العجوز نيفيل لينتون وابنه دونوفان على اليسار